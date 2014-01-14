Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 5
2370
Este oscilador es la versión en MQL5 del indicador ZeroLag MACD, publicado en la sección rusa de CodeBase MQL4.
Este indicador proporciona una señal con antelación de algunas barras, en comparación con el MACD estándar, y su divergencia es mucho más clara.
Cálculo:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Cierre, FP, i) - EMA(EMA(Cierre, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Cierre, SP, i) - EMA(EMA(Cierre, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
donde:
- EMA - media móvil exponencial;
- Cierre - precio de cierre de la barra;
- FP - período de la media móvil rápida;
- SP - período de la media móvil lenta;
- SigP - período de la media móvil de la señal.
