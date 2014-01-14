CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2370
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
zerolag_macd.mq5 (5.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este oscilador es la versión en MQL5 del indicador ZeroLag MACD, publicado en la sección rusa de CodeBase MQL4.

Este indicador proporciona una señal con antelación de algunas barras, en comparación con el MACD estándar, y su divergencia es mucho más clara.

ZeroLag MACD 

Cálculo:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Cierre, FP, i) - EMA(EMA(Cierre, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Cierre, SP, i) - EMA(EMA(Cierre, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

donde:

  • EMA - media móvil exponencial;
  • Cierre - precio de cierre de la barra;
  • FP - período de la media móvil rápida;
  • SP - período de la media móvil lenta;
  • SigP - período de la media móvil de la señal.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/170

IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

Versión actualizada de la clase CBitPic con capacidad para controlar la transparencia de dibujo.

Histograma MACD, multi-color [v04] Histograma MACD, multi-color [v04]

Indicador MACD con línea MACD, línea de señal y histograma de varios colores.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Este indicador se calcula sobre la base de la volatilidad de las divisas par mostrar el nivel de soporte y resistencia más cercano dependiendo de la dirección de la tendencia.

Palabras clave y alias de MQL5 Palabras clave y alias de MQL5

Se muestran las palabras clave y alias de MQL5 para autoreemplazo.