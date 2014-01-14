Este oscilador es la versión en MQL5 del indicador ZeroLag MACD, publicado en la sección rusa de CodeBase MQL4.

Este indicador proporciona una señal con antelación de algunas barras, en comparación con el MACD estándar, y su divergencia es mucho más clara.

Cálculo:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Cierre, FP, i) - EMA(EMA(Cierre, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Cierre, SP, i) - EMA(EMA(Cierre, SP, i), SP, i));



ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);



donde:

