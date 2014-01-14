La descripción detallada se encuentra aquí.

Adiciones:



método SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

parámetro aColorFormat - formato de color ENUM_COLOR_FORMAT;

se añade el parámetro aColorFormat en el método Init().



En todos los métodos de ajuste de color se añade el parámetro aA, con valores comprendidos entre 0 y 255. 0 - dibujo transparente, 255 - transparente. El valor predeterminado es 255.

En el script Stream.mq5 hay un ejemplo de dibujo con transparencia.