CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

IncGUI_BitPicA - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1219
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
incgui_bitpica.mqh (136.76 KB) ver
\MQL5\Scripts\
stream.mq5 (7.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La descripción detallada se encuentra aquí.

Adiciones:

  • método SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
  • parámetro aColorFormat - formato de color ENUM_COLOR_FORMAT;
  • se añade el parámetro aColorFormat en el método Init().

En todos los métodos de ajuste de color se añade el parámetro aA, con valores comprendidos entre 0 y 255. 0 - dibujo transparente, 255 - transparente. El valor predeterminado es 255.

En el script Stream.mq5 hay un ejemplo de dibujo con transparencia.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1556

Histograma MACD, multi-color [v04] Histograma MACD, multi-color [v04]

Indicador MACD con línea MACD, línea de señal y histograma de varios colores.

Histograma MACD, multi-periodicidad, multi-color [v03] Histograma MACD, multi-periodicidad, multi-color [v03]

Indicador MACD con histograma, se puede aplicar cualquier periodicidad (mayor o menor que la de la gráfica actual).

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

El oscilador MACD con retraso cero.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Este indicador se calcula sobre la base de la volatilidad de las divisas par mostrar el nivel de soporte y resistencia más cercano dependiendo de la dirección de la tendencia.