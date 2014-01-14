Mira cómo descargar robots gratis
AlfOs - indicador para MetaTrader 5
Es un oscilador, similar a OsMA con Variable Index Dynamic Average.
Parámetros de entrada:
- MA1 - Período MA rápida;
- МА2 - Período MA lenta;
- СМО1 - СМО MA rápida;
- СМО2 - СМО MA lenta;
- Signal - Período MA de señal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/171
