AlfOs - indicador para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Publicado:
Actualizado:
Es un oscilador, similar a OsMA con Variable Index Dynamic Average.

Parámetros de entrada:

  • MA1 - Período MA rápida;
  • МА2 - Período MA lenta;
  • СМО1 - СМО MA rápida;
  • СМО2 - СМО MA lenta;
  • Signal - Período MA de señal.

