Der Indikator M2_MA in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators M2_MA.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator M2_MA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator M2_MACandle