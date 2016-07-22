ローソク足のシーケンスとして実装されたM2_MA。ローソク足はM2_MA指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは、分析の目的のためにより有益であります。

この指標はM2_MA.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 M2_MACandle