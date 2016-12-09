CodeBaseSecciones
MaChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador MaChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador MaChannel.mq5.


Fig. 1. Indicador MaChannel_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15621

Exp_MaChannel Exp_MaChannel

Sistema comercial construido con las señales del indicador MaChannel.

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

El experto Exp_Q2MA está construido sobre la base del cambio de color del indicador Q2MA.

M2_MACandle M2_MACandle

Indicador M2_MA en forma de vela.

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Indicador M2_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.