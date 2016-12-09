CodeBaseSecciones
Exp_MaChannel - Asesor Experto para MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
Exp_MaChannel.mq5 (8.13 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
MaChannel.mq5 (10.95 KB) ver
Sistema comercial construido sobre las señales del indicador MaChannel. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un punto de color grueso en el indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador MaChannel.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.


Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

El experto Exp_Q2MA está construido sobre la base del cambio de color del indicador Q2MA.

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

Indicador Q2MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MaChannel_HTF MaChannel_HTF

Indicador MaChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

M2_MACandle M2_MACandle

Indicador M2_MA en forma de vela.