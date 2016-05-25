Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
M2_MACandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1915
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор M2_MA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора M2_MA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора M2_MA.mq5.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор M2_MACandle
Индикатор MaChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_MaChannel
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MaChannel.
Индикатор M2_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XEnvelopes_Digit
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.