CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

M2_MACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1105
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador M2_MA sob a forma de uma vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador M2_MA

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador M2_MA.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador M2_MACandle

Fig.1. Indicador M2_MACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15622

MaChannel_HTF MaChannel_HTF

Indicador MaChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_MaChannel Exp_MaChannel

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MaChannel.

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Indicador M2_MA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ROC2_VG ROC2_VG

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.