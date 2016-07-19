Participe de nossa página de fãs
Indicador M2_MA sob a forma de uma vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador M2_MA
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador M2_MA.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador M2_MACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15622
