i-Friday_Sig - indicador para MetaTrader 5
- 1441
Autor real:
Igor V. Kim aka KimIV
Descripcion:
Señales de entrada y salida en el sistema de "Efecto de viernes" para el trading del viernes.
Las señales son determinadas por la vela diaria del día anterior. Si la vela está creciendo, entonces en la hora definida por el parámetro de entrada del indicador HourOpenPos (tiempo de apertura de la posición), se abrirá una posición larga y a su vez se cerrará en el momento de tiempo definido por el parámetro de entrada indicador HourClosePos (tiempo de cierre de la posición). Analógicamente se abrirán cortos en la vela diaria que cae en jueves. Las flechas del indicador identifican las entradas, las redondas - salidas de posición.
El indicador no funciona en timeframes de más de una hora. Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 24.09.2007.
Fig.1 Indicador i-Friday_Sig
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1559
