iStochasticOfOsc - indicador para MetaTrader 5

El Estocástico de todos los indicadores de tipo oscilador, incluidos en el terminal cliente de MetaTrader 5.

iStochasticOfOsc

Parámetros:

  • Indicador - tipo del indicador;
  • Volume - tipo de volumen;
  • Period_1 - primer periodo;
  • Period_2 - segundo periodo;
  • Period_3 - tercer periodo;
  • Price - tipo de precio aplicado;
  • Method - método de suavizado;
  • Shift_1 - desplazamiento 1;
  • Shift_2 - desplazamiento 2;
  • Shift_3 - desplazamiento 3;
  • Line - línea seleccionada del indicador;
  • StPeriod_K - periodo K del estocástico;
  • StPeriod_D - periodo D del estocástico;
  • StPeriod_S - periodo S del estocástico;
  • StMethod - método de suavizado de la línea de señal.

Parámetros, usados para cada indicador:

  • AD: Volume;
  • ADX: Period_1;
  • ADXW: Period_1;
  • ATR: Period_1;
  • BEARS: Period_1;
  • BULLS: Period_1;
  • BWMFI: Volume;
  • CCI: Period_1, Price;
  • CHAIKIN: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Method, Volume;
  • DEMARKER: Period_1;
  • FORCE: Period_1, Method, Volume;
  • GATOR: Period_1, Shift_1 (Jaw), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price;
  • MACD: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
  • MFI: Period_1, Volume;
  • MOMENTUM: Period_1, Price;
  • OBV: Volume;
  • OSMA: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price;
  • RSI: Period_1, Price;
  • RVI: Period_1;
  • STDDEV: Period_1, Method, Price;
  • STOCHASTIC: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price;
  • TRIX: Period_1, Price;
  • VOLUMES: Volume;
  • WPR: Period_1.

Nota. El parámetro Line puede ser uno de los siguientes:

  • Para STOCHASTIC y MACD: MAIN y SIGNAL.
  • Para ADX y ADXW: ADX_ADX, ADX_PDI y ADX_MDI.
  • Para GATOR: GATOR_UPPER_HISTOGRAM y GATOR_LOWER_HISTOGRAM.
  • Para otros indicadores: MAIN.

Debido al hecho de que algunos de los identificadores Line tienen el mismo valor, después de cambiar el valor de Line y abrir la ventana de propiedades del indicador, es posible ver un valor diferente de Line. No es un error, se visualizará otro identificador, pero con el mismo valor seleccionado previamente. Se utilizan diferentes identificadores con el mismo valor por conveniencia.

Lo mismo ocurre con el parámetro Price - CLOSECLOSE y LOWHIGH se han añadido para el estocástico, para los otros indicadores se utilizan los valores estándar.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/140

