iUniMA - indicador para MetaTrader 5
1917
Publicado:
Actualizado:
Media Móvil Universal, permite seleccionar cualquier media móvil, incluida en el terminal cliente de MetaTrader 5:
- Simple;
- Exponencial;
- Suavizada;
- Ponderada Lienalmente;
- AMA (Media Móvil Adaptativa);
- DEMA (Media Móvil Exponencial Doble);
- FRAMA (Media Móvil Adaptativa Fractal);
- TEMA (Media Móvil Exponencial Triple);
- VIDYA (Media Móvil con Período Dinámico de Promediación).
- MAMethod - tipo de MA;
- MAPeriod - periodo;
- MAPrice - precio aplicado.
- AMAFast - periodo de la EMA rápida para AMA;
- AMASlow - periodo de la EMA lenta para AMA,;
- CMOPeriod - periodo de CMO para VIDYA (el orden de los parámetros de Vidya está modificado si se compara con las propiedades del indicador Vidya en el terminal cliente).
El nombre de la MA, su periodo, el precio aplicado y los otros parámetros se muestran en la ayuda emergente.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/139
