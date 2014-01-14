CodeBaseSecciones
Indicadores

iUniMA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizaciones:
1917
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
iunima_v2.mq5 (6.54 KB) ver
Media Móvil Universal, permite seleccionar cualquier media móvil, incluida en el terminal cliente de MetaTrader 5:

Parámetros principales:
  • MAMethod - tipo de MA;
  • MAPeriod - periodo;
  • MAPrice - precio aplicado.
Parámetros adicionales:
  • AMAFast - periodo de la EMA rápida para AMA;
  • AMASlow - periodo de la EMA lenta para AMA,;
  • CMOPeriod - periodo de CMO para VIDYA (el orden de los parámetros de Vidya está modificado si se compara con las propiedades del indicador Vidya en el terminal cliente).

El nombre de la MA, su periodo, el precio aplicado y los otros parámetros se muestran en la ayuda emergente.

Indicador iUniMA (media móvil universal)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/139

