喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Igor V. Kim aka KimIV
进场和出场信号是基于星期五交易的"星期五效应"系统.
信号由前一天的每日烛形确定. 如果烛形是上升的, 那么在由指标的HourOpenPos输入参数(建仓时间)定义的时候, 会开启买入仓位, 而在由指标的HourClosePos输入参数(平仓时间)定义的时候进行平仓. 相反, 如果星期四的日烛形是下降的, 会开启卖出仓位. 指标的箭头指出了进场和出场的位置.
本指标在大于小时的时段图表上无法工作!本指标首先于2007年9月24日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 i-Friday_Sig 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1559
