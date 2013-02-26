CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Friday_Sig - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4439
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Сигналы входов и выходов по системе "Эффект пятницы", для торговли в пятницу.

Сигналы определяются по дневной свече предыдущего дня. Если свеча растущая, то в час, определяемый входным параметром индикатора HourOpenPos (Время открытия позиции), открывается лонг, который в свою очередь в момент времени, определяемый входным параметром индикатора HourClosePos (Время закрытия позиции) закрывается. Аналогично открываются шорты на падающей в четверг дневной свече. Стрелки индикатора обозначают входы, а круги - выходы из позиций.

Индикатор не работает на таймфреймах больше часового! Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007. 

Рис.1 Индикатор i-Friday_Sig

Рис.1 Индикатор i-Friday_Sig 

b-clock b-clock

Индикатор отображает сколько времени в минутах и секундах осталось до появления новой свечи.

CMIDI CMIDI

Класс для воспроизведения музыки через устройство MIDI

Narrowest Range Signal Narrowest Range Signal

Индикатор наименьшего диапазона определяет моменты, когда рынок находится в "сжатом" состоянии, что говорит о предстоящем пробое в ту или иную сторону.

VSI VSI

Индикатор, который вычисляет объем за секунду (или за период) и соответствующее скользящее среднее.