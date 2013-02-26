Ставь лайки и следи за новостями
i-Friday_Sig - индикатор для MetaTrader 5
4439
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Сигналы входов и выходов по системе "Эффект пятницы", для торговли в пятницу.
Сигналы определяются по дневной свече предыдущего дня. Если свеча растущая, то в час, определяемый входным параметром индикатора HourOpenPos (Время открытия позиции), открывается лонг, который в свою очередь в момент времени, определяемый входным параметром индикатора HourClosePos (Время закрытия позиции) закрывается. Аналогично открываются шорты на падающей в четверг дневной свече. Стрелки индикатора обозначают входы, а круги - выходы из позиций.
Индикатор не работает на таймфреймах больше часового! Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.
Рис.1 Индикатор i-Friday_Sig
