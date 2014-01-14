CodeBaseSecciones
iMAFan - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1297
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
imafan.mq5 (6.63 KB) ver
Un colorido abanico de Medias Móviles.

iMAFan

Parámetros:
  • MAMethod - método МА;
  • MAPrice - precio aplicado en МА;
  • PeriodFrom - periodo mínimo de МА;
  • PeriodStep - paso del periodo de МА;
  • Count - número de МА (valor máximo=512);
  • Colors - número de colores (valor máximo=6);
  • Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - colores.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/141

