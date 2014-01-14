Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iMAFan - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1297
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Un colorido abanico de Medias Móviles.
Parámetros:
- MAMethod - método МА;
- MAPrice - precio aplicado en МА;
- PeriodFrom - periodo mínimo de МА;
- PeriodStep - paso del periodo de МА;
- Count - número de МА (valor máximo=512);
- Colors - número de colores (valor máximo=6);
- Color_1, Color_2, Color_3, Color_4, Color_5, Color_6 - colores.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/141
iUniMA
Media Móvil Universal, permite seleccionar cualquier tipo de media móvil, incluido en el terminal cliente de MetaTrader 5.i-Friday_Sig
Señales de entrada y salida en el sistema de "Efecto viernes"
CMIDI
Clase para reproducir música con el dispositivo MIDI.iHeikenAshiSm
Indicador Heiken Ashi con suavizado.