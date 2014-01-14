Autor real:

Igor V. Kim aka KimIV

Sinais de entradas e saídas do sistema "Efeito Sexta-feira" para negociações nas Sextas feiras.



Os sinais são determinados pela vela diária de dia anterior. Se a vela está crescendo, então na hora definida pelo parâmetro de entrada HourOpenPos (posição da hora de abertura), uma posição comprada será aberta, que por sua vez será fechada no momento do tempo definido pelo parâmetro de entrada HourClosePos (Posição da hora de fechamento). Analogamente posições de venda serão abertos quando a vela de Quinta for de queda. As setas do indicador identificam as entradas e as saídas a partir das posições em aberto.

O indicador não funciona em períodos de tempo maiores que uma hora! Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.09.2007.

Fig.1 Indicador i-Friday_Sig