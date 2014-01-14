CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-Friday_Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1645
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Igor V. Kim aka KimIV

Sinais de entradas e saídas do sistema "Efeito Sexta-feira" para negociações nas Sextas feiras.

Os sinais são determinados pela vela diária de dia anterior. Se a vela está crescendo, então na hora definida pelo parâmetro de entrada HourOpenPos (posição da hora de abertura), uma posição comprada será aberta, que por sua vez será fechada no momento do tempo definido pelo parâmetro de entrada HourClosePos (Posição da hora de fechamento). Analogamente posições de venda serão abertos quando a vela de Quinta for de queda. As setas do indicador identificam as entradas e as saídas a partir das posições em aberto.

O indicador não funciona em períodos de tempo maiores que uma hora! Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.09.2007.

Fig.1 Indicador i-Friday_Sig

Fig.1 Indicador i-Friday_Sig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1559

Narrowest Range Signal Narrowest Range Signal

O indicador de Faixa Estreitada define os momentos em que o mercado está em estado "comprimido", onde o futuro da quebra do preço pode ser para qualquer lado.

XCCX XCCX

Commodity channel index com a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.

XRSX XRSX

Índice de Força Relativa com uma variação dinâmica dos níveis de sobrecompra / sobrevenda e a possibilidade de selecionas os algoritmos de suavização.

CMIDI CMIDI

Classe para tocar música usando o dispositivo MIDI.