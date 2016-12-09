Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Directed_Movement - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 803
- 803
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador RSI de suavizado doble, representado en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 05.04.2016.
Fig. 1. Indicador Directed_Movement
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15560
El indicador trend_arrow_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador trend_arrows en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.trend_arrows_sign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador trend_arrows.