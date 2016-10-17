und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Directed_Movement - Indikator für den MetaTrader 5
Der zweimal glättende Indikator RSI in Form von einer farbigen Wolke.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 05.04.2016 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator Directed_Movement
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15560
