Directed_Movement - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
713
(18)
Directed_Movement.mq5 (8.55 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Der zweimal glättende Indikator RSI in Form von einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 05.04.2016 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Directed_Movement

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

Der Indikator NRTR_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator trend_arrows am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

trend_arrows_sign trend_arrows_sign

Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators trend_arrows.

ZZ_Color ZZ_Color

Der einfache und rationelle für die PC-Ressourcen Zick-Zack.

InstTrend InstTrend

Der Trend-Indikator, der in Form von einer farbigen Wolke gemacht wurde.