Directed_Movement - MetaTrader 5脚本
双平滑 RSI 指标形成的彩色云图。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2016 年 04 月 05 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. Directed_Movement
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15560
