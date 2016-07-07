代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Directed_Movement - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1253
等级:
(18)
已发布:
已更新:
Directed_Movement.mq5 (8.55 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

双平滑 RSI 指标形成的彩色云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2016 年 04 月 05 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. Directed_Movement

图例.1. Directed_Movement

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15560

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

指标 trend_arrows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 trend_arrows 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

trend_arrows_sign trend_arrows_sign

一款基于 trend_arrows 指标算法的信号量指标。

ZZ_Color ZZ_Color

简单且有效利用资源的之字折线。

InstTrend InstTrend

一款以云图形式绘制的趋势指标