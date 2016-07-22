無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Directed_Movement - MetaTrader 5のためのインディケータ
色付きの雲の形として表されるDouble smoothed RSI 指標。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年4月5日に公開されました。
図1 Directed_Movement
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15560
trend_arrows_HTF_Signal
trend_arrows_HTF_Signaは、トレンドの方向またはtrend_arrows指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。trend_arrows_sign
trend_arrows指標に基づいたセマフォシグナル指標。