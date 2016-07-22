コードベースセクション
Directed_Movement - MetaTrader 5のためのインディケータ

Directed_Movement.mq5 (8.55 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
色付きの雲の形として表されるDouble smoothed RSI 指標。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年4月5日に公開されました。

図1　Directed_Movement

図1　Directed_Movement

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15560

