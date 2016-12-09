Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZZ_Color - indicador para MetaTrader 5
Autor real: MetaQuotes Software Corp.
Un ZigZag sencillo y económico en cuanto a recursos de la computadora.
Fig. 1. Indicador ZZ_Color
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15565
