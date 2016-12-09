CodeBaseSecciones
ZZ_Color - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ZZ_Color.mq5 (7.53 KB) ver
Autor real: MetaQuotes Software Corp.

Un ZigZag sencillo y económico en cuanto a recursos de la computadora.


Fig. 1. Indicador ZZ_Color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15565

