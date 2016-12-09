CodeBaseSecciones
InstTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: John F. Ehlers

Indicador de tendencia, representado en forma de nube de color.


Fig. 1. Indicador InstTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15566

