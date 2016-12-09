Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
InstTrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 861
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: John F. Ehlers
Indicador de tendencia, representado en forma de nube de color.
Fig. 1. Indicador InstTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15566
ZZ_Color
Un ZigZag sencillo y económico en cuanto a recursos de la computadora.Directed_Movement
Indicador RSI de suavizado doble, representado en forma de nube de color.
Exp_VWAP_Close
El experto Exp_VWAP_Close está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil VWAP_Close.Directed_Movement_HTF
Indicador Directed_Movement con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.