trend_arrows_sign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador trend_arrows.
Fig. 1. Indicador trend_arrows_sign
Sistema comercial construido con las señales del indicador trend_arrows.Exp_i4_DRF_v3
El experto Exp_i4_DRF_v3 está construido sobre la base del cambio de color del indicador i4_DRF_v3.
El indicador trend_arrow_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador trend_arrows en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.Directed_Movement
Indicador RSI de suavizado doble, representado en forma de nube de color.