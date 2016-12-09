CodeBaseSecciones
trend_arrows_sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
901
(19)
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador trend_arrows.


Fig. 1. Indicador trend_arrows_sign

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

Sistema comercial construido con las señales del indicador trend_arrows.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

El experto Exp_i4_DRF_v3 está construido sobre la base del cambio de color del indicador i4_DRF_v3.

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

El indicador trend_arrow_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador trend_arrows en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

Directed_Movement Directed_Movement

Indicador RSI de suavizado doble, representado en forma de nube de color.