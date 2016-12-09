El experto Exp_i4_DRF_v3 está construido sobre la base del cambio de color del indicador i4_DRF_v3.

El indicador trend_arrow_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador trend_arrows en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

Indicador RSI de suavizado doble, representado en forma de nube de color.