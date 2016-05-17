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Directed_Movement - индикатор для MetaTrader 5
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Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2016.
Рис.1. Индикатор Directed_Movement
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.Exp_VWAP_Close
Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close.
Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Directed_Movement
Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement.