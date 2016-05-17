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Индикаторы

Directed_Movement - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2016.

Рис.1. Индикатор Directed_Movement

Рис.1. Индикатор Directed_Movement

InstTrend InstTrend

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

Эксперт Exp_VWAP_Close построен на основе изменения направления движения скользящей средней VWAP_Close.

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement.