Directed_Movement - indicador para MetaTrader 5
- 1019
-
Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 05.04.2016.
Fig.1. Indicador Directed_Movement
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15560
O indicador trend_arrow_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador trend_arrows, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.trend_arrows_sign
Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador trend_arrows.