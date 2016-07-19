CodeBaseSeções
Directed_Movement - indicador para MetaTrader 5

Indicador RSI com duplo ajustamento na forma de nuvem colorida.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 05.04.2016.

Fig.1. Indicador Directed_Movement

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15560

