Este indicador MACD se puede aplicar a cualquier periodicidad, mayor o menor que la de la gráfica actual.

Los valores pueden ser calculados sobre la base de cualquiera de los tipos habituales de precio. Cuando el indicador se aplica a una periodicidad menor que la de la gráfica actual, no es posible visualizar todos los valores. En este caso, dependiendo del tipo de precio escogido, se utilizará un enfoque diferente para dar el valor más apropiado.



Dos ejemplos:



timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos basados en series de precios de Cierre:

Para cualquier barra en timeframe_1, el indicador mostrará la última barra de timeframe_2 con un tiempo de Cierre anterior o en el tiempo de Cierre de la barra en timeframe_1. Esto sirve para las barras que se han cerrado, así como para la barra actual que todavía está abierta.

timeframe_1=5 minutos, timeframe_2=1 minuto, cálculos basados en series de precios de Apertura:

Para cualquier barra en timeframe_1, el indicador mostrará la última barra de timeframe_2 con un tiempo de Apertura anterior o en el tiempo de Apertura de la barra en timeframe_1. Esto sirve para las barras que se han cerrado, así como para la barra actual que todavía está abierta. La lógica aquí es que si usted elige calcular sus indicadores en el tiempo de apertura de la barra, entonces probablemente también negociará cuando una nueva barra se inicie. En ese caso, en la Apertura de una nueva barra de 5 minutos, usted sólo conocerá la Apertura de la primera de las cinco barras de 1 minuto que son parte de ella. La Apertura de la segunda a la quinta barras de 1 minuto son, por lo tanto, ignoradas en los cálculos.



Usted puede mezclar cualquier periodicidad con cualquier otra, incluso si no están en sintonía, por ejemplo, timeframe_1 = 5 minutos and timeframe_2 = 12 minutos. El indicador se asegurará de que se mantengan sincronizadas. La forma en que esto funciona es similar a los ejemplos anteriores.

La hoja de excel adjunta (Conversion between timeframes.zip) contiene ejemplos de todos los tipos posibles de combinaciones y una explicación más visual. También eche un vistazo al código fuente para ver cómo se hace. Espero que le sea de ayuda para construir sus propios indicadores multi-periodicidad.

Al cambiar entre periodicidades, deje algo de tiempo (unos segundos) para cargar los datos de precios. Si no aparece el indicador, actualice la gráfica de forma manual.

Requiere:

MovingAverages.mqh(archivo de include por defecto en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include)

MACD_Histogram_MC (también publicado en mql5.com)

Guarde ambos MACD Histogram_MTF_MC.mq5 y MACD_Histogram_MC.mq5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators para poder utilizar el indicador.

Buscar en el código fuente para activar/desactivar los mensajes de error:

bool ShowErrorMessages= false ;





Historial de actualización:

2010 09 26: v03

Mejora de la visualización de los valores en periodicidades menores que la de la gráfica;

Inicializa buffers a EMPTY_VALUE en lugar de 0 después de: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

Optimización de Código;

Elimina PLOT_DRAW_BEGIN de OnInit() - heredada del indicador de periodicidad única;

Mueve ArraySetAsSeries de buffers y matrices a OnInit();

Agregado MODE_SMMA y MODE_LWMA como métodos de MA para la línea de señal;

Colocado ENUM_APPLIED_PRICE como último parámetro de entrada en la lista;



2010 08 28: v02B