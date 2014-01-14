Autor original:

traderak20, basado en MACD.mq5 de MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.



Un indicador MACD con histograma para mostrar la diferencia entre las líneas de MACD y de señal.

Para el cálculo de la línea de MACD se puede elegir entre los tipos habituales de precio. Para el cálculo de la línea de señal se puede elegir entre SMA o EMA. El histograma se puede cambiar entre monocromo y multicolor.

Requiere: MovingAverages.mqh (archivo de include por defecto en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include)

Buscar en el código fuente para activar/desactivar los mensajes de error:

bool ShowErrorMessages= false ;





Historial de actualización:

Solucionado error con los colores del histograma;

2010 09 26: v03

Agregado MODE_SMMA y MODE_LWMA como métodos de MA para la línea de señal;

Colocado ENUM_APPLIED_PRICE como último parámetro de entrada en la lista;



2010 08 24: v02B