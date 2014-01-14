Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Histograma MACD, multi-color [v04] - indicador para MetaTrader 5
- 11968
-
Autor original:
traderak20, basado en MACD.mq5 de MetaQuotes, Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp.
Un indicador MACD con histograma para mostrar la diferencia entre las líneas de MACD y de señal.
Para el cálculo de la línea de MACD se puede elegir entre los tipos habituales de precio. Para el cálculo de la línea de señal se puede elegir entre SMA o EMA. El histograma se puede cambiar entre monocromo y multicolor.
Requiere: MovingAverages.mqh (archivo de include por defecto en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include)
Buscar en el código fuente para activar/desactivar los mensajes de error:
bool ShowErrorMessages=false; // activa/desactiva mensajes de error para depuración
Historial de actualización:
- Solucionado error con los colores del histograma;
2010 09 26: v03
- Agregado MODE_SMMA y MODE_LWMA como métodos de MA para la línea de señal;
- Colocado ENUM_APPLIED_PRICE como último parámetro de entrada en la lista;
2010 08 24: v02B
- Primera publicación del indicador;
