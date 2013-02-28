Смотри, как бесплатно скачать роботов
IncGUI_BitPicA - библиотека для MetaTrader 5
- 2521
Подробное описание здесь.
Добавлены:
- метод SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE),
- параметр: aColorFormat - формат цвета ENUM_COLOR_FORMAT.
- в метод Init() добавлен параметр aColorFormat.
Во все методы установки цвета добавлен параметр aA, значения от 0 до 255. 0 - прозрачное рисование, 255 - непрозрачное. По умолчанию 255.
В файле Stream.mq5 (скрипт) пример рисования с прозрачностью.
