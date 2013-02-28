Подробное описание здесь.

Добавлены:

метод SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE),

параметр: aColorFormat - формат цвета ENUM_COLOR_FORMAT.

в метод Init() добавлен параметр aColorFormat.



Во все методы установки цвета добавлен параметр aA, значения от 0 до 255. 0 - прозрачное рисование, 255 - непрозрачное. По умолчанию 255.

В файле Stream.mq5 (скрипт) пример рисования с прозрачностью.