CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncGUI_BitPicA - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2521
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
incgui_bitpica.mqh (136.72 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\
stream.mq5 (7.07 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Подробное описание здесь.

Добавлены:

  • метод SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE),
  • параметр: aColorFormat - формат цвета ENUM_COLOR_FORMAT.
  • в метод Init() добавлен параметр aColorFormat.

Во все методы установки цвета добавлен параметр aA, значения от 0 до 255. 0 - прозрачное рисование, 255 - непрозрачное. По умолчанию 255.

В файле Stream.mq5 (скрипт) пример рисования с прозрачностью.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Этот индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайший уровень сопротивления или поддержки в зависимости от направления тренда.

False Breakouts Counter False Breakouts Counter

Индикатор показывает количество ложных пробоев за указанный период

TrendRange TrendRange

Трендовый индикатор с тремя состояниями.

WeeklyPivot WeeklyPivot

Индикатор точек разворота по недельным свечкам