Eine detaillierte Beschreibung ist hier zu finden.

Hinzugefügt:

die SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) Methode;

der Parameter: aColorFormat - the ENUM_COLOR_FORMAT color format;

in der Init() Methode wurde der aColorFormat Parameter hinzugefügt.



In allen Methoden zum Setzen der Arben wurde der aA Parameter hinzugefügt, er hat Wert von 0 bis 255. 0 - transparentes Zeichnen, 255 - transparent. Standardwert ist 255.

In der Datei Stream.mq5 (Skript) ist ein Beispiel zum Zeichnen mit Transparenz enthalten.