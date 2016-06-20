CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Bibliotheken

IncGUI_BitPicA - Bibliothek für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\
incgui_bitpica.mqh (136.76 KB) ansehen
\MQL5\Scripts\
stream.mq5 (7.07 KB) ansehen
Eine detaillierte Beschreibung ist hier zu finden.

Hinzugefügt:

  • die SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) Methode;
  • der Parameter: aColorFormat - the ENUM_COLOR_FORMAT color format;
  • in der Init() Methode wurde der aColorFormat Parameter hinzugefügt.

In allen Methoden zum Setzen der Arben wurde der aA Parameter hinzugefügt, er hat Wert von 0 bis 255. 0 - transparentes Zeichnen, 255 - transparent. Standardwert ist 255.

In der Datei Stream.mq5 (Skript) ist ein Beispiel zum Zeichnen mit Transparenz enthalten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1556

CMIDI CMIDI

Klasse um Musik mit einem MIDI Gerät abzuspielen

Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten

Expert Advisor basierend auf dem Unterschied von zwei gleitenden Durchschnitten.

Narrowest Range Signal Narrowest Range Signal

Der narrowest range Indikator definiert den Augenblick, in dem der Markt in einem "komprimierten" zustand ist, der einen bevorstehenden Ausbruch in die eine oder andere Richtung voraussagt

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Signale für Einstiege und Ausstiege nach dem System "Freitagseffekt"