und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
IncGUI_BitPicA - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 748
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine detaillierte Beschreibung ist hier zu finden.
Hinzugefügt:
- die SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) Methode;
- der Parameter: aColorFormat - the ENUM_COLOR_FORMAT color format;
- in der Init() Methode wurde der aColorFormat Parameter hinzugefügt.
In allen Methoden zum Setzen der Arben wurde der aA Parameter hinzugefügt, er hat Wert von 0 bis 255. 0 - transparentes Zeichnen, 255 - transparent. Standardwert ist 255.
In der Datei Stream.mq5 (Skript) ist ein Beispiel zum Zeichnen mit Transparenz enthalten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1556
Klasse um Musik mit einem MIDI Gerät abzuspielenUnterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten
Expert Advisor basierend auf dem Unterschied von zwei gleitenden Durchschnitten.
Der narrowest range Indikator definiert den Augenblick, in dem der Markt in einem "komprimierten" zustand ist, der einen bevorstehenden Ausbruch in die eine oder andere Richtung voraussagti-Friday_Sig
Signale für Einstiege und Ausstiege nach dem System "Freitagseffekt"