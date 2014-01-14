Participe de nossa página de fãs
IncGUI_BitPicA - biblioteca para MetaTrader 5
A descrição detalhada está aqui.
Adicionado:
- o método SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE;
- o parametro: aColorFormat - formato de cor ENUM_COLOR_FORMAT;
- no método init(), o parâmetro aColorFormat é adicionado.
Em todos os métodos de cores definidos, o parâmetro aA é adicionado, ele tem valores de 0 a 255. 0 - desenho transparente, 255 - transparente. O valor padrão é 255.
No arquivo Stream.mq5 (script) é dado um exemplo de desenho transparente.
