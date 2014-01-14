CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

IncGUI_BitPicA - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1004
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
incgui_bitpica.mqh (136.76 KB) visualização
\MQL5\Scripts\
stream.mq5 (7.07 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A descrição detalhada está aqui.

Adicionado:

  • o método SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE;
  • o parametro: aColorFormat - formato de cor ENUM_COLOR_FORMAT;
  • no método init(), o parâmetro aColorFormat é adicionado.

Em todos os métodos de cores definidos, o parâmetro aA é adicionado, ele tem valores de 0 a 255. 0 - desenho transparente, 255 - transparente. O valor padrão é 255.

No arquivo Stream.mq5 (script) é dado um exemplo de desenho transparente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1556

XCCI XCCI

Commodity Channel Index padrão com o desvio médio padrão e a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.

TrendRange TrendRange

Indicador de tendência com três estados.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Este indicador é calculado com base na volatilidade do par de moeda mostrado próximo aos níveis de suporte e resistência, dependendo da direção da tendência.

ATR Channels ATR Channels

Canais ATR baseado nos canais de movimento do preço, considerando o indicador ATR (Average True Range).