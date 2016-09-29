コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

IncGUI_BitPicA - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
852
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
incgui_bitpica.mqh (136.76 KB) ビュー
\MQL5\Scripts\
stream.mq5 (7.07 KB) ビュー
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

詳しい説明はこちらです。

追加：

  • SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) メソッド
  • パラメータ：aColorFormat - ENUM_COLOR_FORMAT色形式
  • Init()メソッドへのaColorFormatパラメータの追加

色を設定するすべてのメソッドでの0~255の値を持つaAパラメータの追加0 - 透明の描画、255 - 透明。デフォルト値は255です。

透明値を使った描画の例はStream.mq5 file（スクリプト）にあります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1556

