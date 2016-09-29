詳しい説明はこちらです。

追加：

SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) メソッド

パラメータ：aColorFormat - ENUM_COLOR_FORMAT色形式

Init()メソッドへのaColorFormatパラメータの追加



色を設定するすべてのメソッドでの0~255の値を持つaAパラメータの追加0 - 透明の描画、255 - 透明。デフォルト値は255です。

透明値を使った描画の例はStream.mq5 file（スクリプト）にあります。