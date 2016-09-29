無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IncGUI_BitPicA - MetaTrader 5のためのライブラリ
詳しい説明はこちらです。
追加：
- SetColorFormat(ENUM_COLOR_FORMAT aColorFormat=COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) メソッド
- パラメータ：aColorFormat - ENUM_COLOR_FORMAT色形式
- Init()メソッドへのaColorFormatパラメータの追加
色を設定するすべてのメソッドでの0~255の値を持つaAパラメータの追加0 - 透明の描画、255 - 透明。デフォルト値は255です。
透明値を使った描画の例はStream.mq5 file（スクリプト）にあります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1556
