Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten - Experte für den MetaTrader 5

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, nachdem beobeachtet wurde, dass wenn zwei gleitende Durchschnitt divergieren und konvergieren es einen typischen maximalen Unterschied des augenblicklichen Wertes der zwei gleitenden Durchschnitte gibt, bevor sich der  Trend ändert.

Der Unterschied zwischen den gleitenden Durchschnitten wird durch eine nicht-lineare kubische transferfunktion verstärkt, um zwischen größeren und kleineren Abweichungen von Null unterscheiden zu können.  Der letzte Schritt ist ein einfacher Level-Diskriminator mit hohen und tiefen Schwellwerten der auf große Abweichungen reagiert, bevor eine Trendänderung signalisiert wird.

Während dieser Advisor mit Standardeinstellungen gute Optimierungsergebnisse für den Zeitraum der letzten Championship unter Verwendung des 1H-TimeFrames für EURUSD liefert, zeigt er die übliche Charakteristik, dass für optimale Resulatet anderer Zeiträume andere Parameter benötigt werden.

Im Interesse der Reduktion der Optimierungszeit verwendet der Advisor keinen benutzerdefinierten Indikator, obwohl eine benutzerdefinierter Vergrößerungs-Indikator eingebunden wurde um den Strategietester im Visualisierungsmodus verwenden zu können und das kann in der optionalen Zeile   GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP); abgeschaltet werden. Der Indikator demonstriert die kubische Funktion mit hohen und tiefen Schwellwerten und die Signalfarbe wechselt auf gelb für Kaufen und rot für Verkaufen.

Test Ergebnisse:

Empfehlungen:

Ich freue mich auf Vorschläge, wie dieser Advisor selbstoptimierend werden könnte, sodass über verschiedene Zeiträume konsistente Ergebnise erzielt werden können. 

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1554

