コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

2つの移動平均の差 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Kevan Wells | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1757
評価:
(46)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
madelta_inc.mq5 (3.5 KB) ビュー
madelta_ea.mq5 (4.21 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーは、2つの移動平均は発散と収束したときにトレンドの変化の前に2つの移動平均値の瞬時値との間に一般的に最大の差があることが観察された後に開発されました。

2つの移動平均値の差は、ゼロからのメジャーおよびマイナーエクスカーションを区別するために、非線形三次伝達関数によって増幅されます。最後のステップは、トレンドの変化を知らせる前に、主要なエクスカーションに応答し、高しきい値および低しきい値を持つ単純なレベル弁別器です。

このエキスパートアドバイザーはデフォルト設定ではEURUSDと1H時間枠を使用して最後の選手権の期間にわたった良好な最適化された結果を生成する一方で、別の時間期間で最適な結果を得るためには異なるパラメータを必要とするという通常の特性を示します。

最適化にかかる時間を削減するために、アドバイザーはカスタム指標を使用しませんが、カスタム増分指標は可視化モードでのストラテジーテスターに含まれており、任意の GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP); で無効にできます。指標は高低のしきい値をもってシグナルの買うための黄色、売るための赤への変色をもつ三次関数の動作を示しています。

テスト結果

推奨

このアドバイザーがいかにして自己最適化され、様々な時間枠で一貫した結果を生成するようにになるかについてのご提案を歓迎します。 

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1554

    MD5ハッシュ MD5ハッシュ

    送信されたバイト配列からの32桁文字列のMD5ハッシュの計算

    b-clock b-clock

    新しいローソク足が出現する前に残された分と秒を表示します。

    CMIDI CMIDI

    MIDIデバイスを使用して音楽を再生するクラス。

    IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

    透明の描画を制御する能力を持つCBitPicクラスの更新版