2つの移動平均の差 - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーは、2つの移動平均は発散と収束したときにトレンドの変化の前に2つの移動平均値の瞬時値との間に一般的に最大の差があることが観察された後に開発されました。
2つの移動平均値の差は、ゼロからのメジャーおよびマイナーエクスカーションを区別するために、非線形三次伝達関数によって増幅されます。最後のステップは、トレンドの変化を知らせる前に、主要なエクスカーションに応答し、高しきい値および低しきい値を持つ単純なレベル弁別器です。
このエキスパートアドバイザーはデフォルト設定ではEURUSDと1H時間枠を使用して最後の選手権の期間にわたった良好な最適化された結果を生成する一方で、別の時間期間で最適な結果を得るためには異なるパラメータを必要とするという通常の特性を示します。
最適化にかかる時間を削減するために、アドバイザーはカスタム指標を使用しませんが、カスタム増分指標は可視化モードでのストラテジーテスターに含まれており、任意の GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP); で無効にできます。指標は高低のしきい値をもってシグナルの買うための黄色、売るための赤への変色をもつ三次関数の動作を示しています。
推奨
このアドバイザーがいかにして自己最適化され、様々な時間枠で一貫した結果を生成するようにになるかについてのご提案を歓迎します。
