这款 EA 的开发, 是在观察了两条均线发散和收敛之后, 趋势转变之前瞬间差别最大。

两条均线的差异通过非线性三次方传递功能放大, 以便区分自零开始的主次差别。最后一步是经高低阀值鉴别的简单级别, 响应趋势改变信令之前的主要差别。

虽然, 该 EA 用省缺设置在上届冠军赛中取得了较佳结果, H1时间帧, EURUSD, 它展示了在不同时间周期, 不同参数的优化结果的一般特征。

有趣的是该 EA 未使用任何指标, 这可降低优化时间, 尽管包括了一个在策略测试员可视化模式下使用的递增指标, 不过它可以在选项行中禁止 GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP); 该指标演示高/低阀值的三次方函数的操作以及改变信号颜色, 黄是买, 红是卖。

推荐:

欢迎任何有关在不同时间帧中, 如何令 EA 自优化参数, 来产生一致结果的任何建议。