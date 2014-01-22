Разница двух скользящих средних

Этот советник был разработан после следующего наблюдения: когда две скользящие средние расходятся и сходятся, то, как правило, перед изменением тренда наблюдается максимальная разница их мгновенных значений.

Разница этих двух скользящих средних усилена нелинейной кубической функцией смещения для того, чтобы отличить ее от большего и меньшего отклонения от нуля. Заключительный шаг является простым дискриминатором уровня с высокими и низкими порогами, который реагирует на главные отклонения прежде, чем сигнализировать об изменении тренда.

Данный советник с настройками по умолчанию показывает хорошие оптимизированные результаты за период последнего Чемпионата на таймфрейме H1 пары EURUSD. Одновременно с этим, как это часто бывает, советнику необходимы различные параметры для достижения оптимальных результатов в разные временные периоды.

Ради уменьшения времени оптимизации советник не использует пользовательские индикаторы. Тем не менее, для использования в тестере стратегий в режиме визуализации в советник введен добавочный индикатор. Его можно отключить, прописав в строке GI=iCustom(NULL,0,"madelta_inc",d,m,F,FM,FP,S,SM,SP). Индикатор показывает работу кубической функции с высокими и низкими порогами. Цвет сигнала меняется на желтый для покупки и красный для продажи.





Рекомендации:

Я буду благодарен за любые предложения, касающиеся того, как сделать данный советник самооптимизирующимся для получения последовательных результатов на разных таймфреймах.