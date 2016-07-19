Verdadeiro autor:

STS

O indicador VWAP Close é exibido diretamente no gráfico de preço. Indicador usa-se para determinar tanto pontos de liquidez, como o preço médio Close ponderado pelo volume. O indicador calcula durante uma sessão de negociação inteira. Portanto, o VWAP é destinado principalmente para negociação intradia.

Para o cálculo do indicador, é necessário dividir o valor cumulativo do produto do volume e do preço típico pela quantidade cumulativa. A posição do nível de preços em relação ao indicador VWAP, pode apontar para uma direção de movimento predominante durante o dia: se os preços estão abaixo do indicador, o movimento descendente prevalece; se os preços estão acima do indicador, o ascendente é mais forte. Como o indicador VWAP calcula o preço ponderado pelo volume, o seu valor corresponde a locais com elevado nível de liquidez. Este recurso permite identificar pontos potenciais de atividade intradia dos principais participantes do mercado.

O indicador não aponta diretamente para ordens grandes em qualquer direção. Em vez disso, ele exibe um nível de preços com um volume relativamente elevado, o que é uma conseqüência da elevada liquidez necessária para os principais participantes do mercado realizarem transações.

O VWAP também pode ser utilizado para avaliar um nível de entrada no mercado. Um Long abaixo do indicador pode ser um sinal de boa entrada, uma vez que a transação de compra foi aberta abaixo do nível médio de preços. Um short, pela sua vez, indicará um sinal de venda acima do nível médio de preços.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase на mql4.com a 10.05.2016.

Fig.1. Indicador VWAP_Close