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VWAP CLOSE - индикатор для MetaTrader 4
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VWAP Close отображается непосредственно на графике цены. Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему. Расчет индикатора начинается с открытием торгов и продолжается до закрытия, то есть происходит внутри дня. Поэтому VWAP и предназначен главным образом для торговли внутри дня.
Для расчета индикатора необходимо кумулятивное значение произведения объема и типичной цены разделить на кумулятивный объем. Положение текущего уровня цен относительно индикатора VWAP может указать на приоритетное направление движения внутри дня: если цены находятся ниже индикатора, то преобладает движение вниз; если цена находится выше индикатора, то преобладает движение вверх. Так как индикатор VWAP рассчитывает цену, взвешенную по объему, то его значения будут соответствовать местам с высоким уровнем ликвидности. Это свойство позволяет определить внутри дня потенциальные точки активности крупных игроков.
Индикатор не указывает непосредственно на крупные ордера в какую-либо сторону. Он отражает уровень цен с относительно высоким объемом, который является следствием высокой ликвидности, необходимой крупным игрокам для осуществления сделок.
Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку. Лонг ниже индикатора может быть признаком хорошего входа, так как сделка на покупку была открыта ниже среднего уровня цен. Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.
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