DarvasBoxesCloud_Digit_Grid - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Indicador DarvasBoxes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio, posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes y cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo


Fig. 1. Indicador DarvasBoxesCloud_Digit_Grid

Fig. 1. Indicador DarvasBoxesCloud_Digit_Grid

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15525

