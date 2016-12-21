Indicador XTRIX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XTRIX de las series temporales de precio correspondientes.

Indicador DarvasBoxes, que colorea el fondo del canal.

Indicador DarvasBoxesCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador VWAP_Close para determinar los puntos de liquidez y el precio Close medio ponderado según el volumen.