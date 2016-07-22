実際の著者：

STS

VWAP Close は価格チャート上に直接表示されます。この指標は流動点および数量で加重された平均終値を定義します。計算は、全体の取引セッション（日中）の間に行われます。したがって、VWAPは、主に日中取引のために設計されています。

計算には、典型的な価格で乗じた数量の累積値が必要です。値は、累積数量によって除算されます。VWAPに相対した現在価格は、日中の実勢の移動方向を指すことがあります。価格は指標を下回っている場合は、下向きの動きが優勢、上回っている場合には、上向きの動きが優勢です。VWAPは、数量加重価格を計算しているので、その値は、高流動性の間隔に対応することになります。この機能は、主要な市場参加者の潜在的な活動のポイントを定義することができます。

この指標は、どの方向においても大量注文を直接指しません。その代わりに、比較的数量の多い価格レベルが表示され、それは主要なプレーヤーがトランザクションを実行する必要がある高流動性の結果です。

VWAPはまた、市場参入のレベルを評価するために使用することができます。指標を下回る買いは平均価格レベルを下回って起こるため、良好な参入ポイントになるかもしれません。指標を上回る売りは平均価格レベルを上回っての売りです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年5月10日に公開されました。

図1 VWAP_Close