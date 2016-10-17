Der echte Autor:

STS

Der Indikator VWAP Close wird direkt auf dem Chart angezeigt. Der Indikator wird für die Bestimmung der Liquidität-Punkte, den durchschnittlichen Preis Close verwendet, der nach Volumen gewichtet wurde. Die Berechnung des Indikators wird mit der Eröffnung des Handels beginnen und geht bis zur Schließung, das heißt, es geht innerhalb des Tages. Von daher ist VWAP in erster Linie für das Handeln intraday vorgesehen.

Für die Berechnung des Indikators wird der kumulative Wert gefordert, das ist die Summe des Volumens und des typischen Preises durch den kumulativen Volumen. Die Position des aktuellen Preislevels gegenüber dem Indikator VWAP kann auf eine Prioritätsrichtung innerhalb des Tages hindeuten: wenn der Preis unter dem Indikator ist, wird es durch die Abwärtsbewegung dominiert; wenn der Indikator über dem Preis ist, dann wird es durch die Aufwärtsbewegung dominiert. Da der Indikator VWAP den Preis berechnet, der nach Volumen gewichtet wurde, dann wird sein Wert auf Stellen mit hoher Liquidität entsprechen. Mit dieser Eigenschaft können Sie potenzielle Intraday-Aktivität-Punkte der wichtigsten Börsespieler finden.

Der Indikator zeigt nicht direkt auf große Orders in eine beliebige Richtung. Es spiegelt die Levels der Preise auf einem relativ hohen Volumen, was eine Folge der hohen Liquidität ist, die für die wichtigen Börsespieler für ihre Transaktionen nötig sind.

Der VWAP kann man auch für die Bewertung des Levels bei dem Eingang in ein Trade verwenden. Die Lange unter dem Indikator kann ein Zeichen für einen guten Eingang bedeuten, da das Trade für den Kauf unter dem Durchschnittspreis geöffnet wurde. Wenn Short höhere der Indikatorswerte ist, dann bedeutet es über den Verkauf über den Durchschnittspreis.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 10.05.2016 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator VWAP_Close