真实作者:

STS

VWAP Close 直接显示在价格图表上。指标定义流动性点数, 以及根据交易量计算的平均收盘价权重。计算是在整个交易时段 (日内) 执行。所以, VWAP 主要是为日内交易设计。

计算需要交易量的累计再乘以一个典型价格。数值是由一个累计交易量划分。相对于 VWAP 的当前价格可能指向日内占优的走势方向: 如果价格低于指标, 下行走势占优; ;如果价格高于指标. 上行更强大。由于 VWAP 计算权重交易量价格, 其值将对应于高流动性的时间间隔。此功能允许定义主要市场参与者的潜在活跃点。

指标并非直接指向大订单的任何方向。代之, 它显示一个交易量相对较高的价位, 这是市场的主要参与者进行交易所需的高流动性后果。

VWAP 也可用于评估入场级别。低于指标的多头订单也许是较好的入场点, 因为它发生在低于平均价位。高于指标的空头订单意味着在高于平均价位做空。

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2016 年 05 月 10 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. VWAP_Close