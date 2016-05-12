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VWAP_Close - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
STS
Индикатор VWAP Close отображается непосредственно на графике цены. Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему. Расчет индикатора начинается с открытием торгов и продолжается до закрытия, то есть происходит внутри дня. Поэтому VWAP и предназначен главным образом для торговли внутри дня.
Для расчета индикатора необходимо кумулятивное значение произведения объема и типичной цены разделить на кумулятивный объем. Положение текущего уровня цен относительно индикатора VWAP может указать на приоритетное направление движения внутри дня: если цены находятся ниже индикатора, то преобладает движение вниз; если цена находится выше индикатора, то преобладает движение вверх. Так как индикатор VWAP рассчитывает цену, взвешенную по объему, то его значения будут соответствовать местам с высоким уровнем ликвидности. Это свойство позволяет определить внутри дня потенциальные точки активности крупных игроков.
Индикатор не указывает непосредственно на крупные ордера в какую-либо сторону. Он отражает уровень цен с относительно высоким объемом, который является следствием высокой ликвидности, необходимой крупным игрокам для осуществления сделок.
Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку. Лонг ниже индикатора может быть признаком хорошего входа, так как сделка на покупку была открыта ниже среднего уровня цен. Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2016.
Рис.1. Индикатор VWAP_Close
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала.DarvasBoxesCloud_Digit_Grid
Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.
Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.DarvasBoxesCloud_HTF
Индикатор DarvasBoxesCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.