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Индикаторы

VWAP_Close - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(20)
Опубликован:
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Реальный автор:

STS

Индикатор VWAP Close отображается непосредственно на графике цены. Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему. Расчет индикатора начинается с открытием торгов и продолжается до закрытия, то есть происходит внутри дня. Поэтому VWAP и предназначен главным образом для торговли внутри дня.

Для расчета индикатора необходимо кумулятивное значение произведения объема и типичной цены разделить на кумулятивный объем. Положение текущего уровня цен относительно индикатора VWAP может указать на приоритетное направление движения внутри дня: если цены находятся ниже индикатора, то преобладает движение вниз; если цена находится выше индикатора, то преобладает движение вверх. Так как индикатор VWAP рассчитывает цену, взвешенную по объему, то его значения будут соответствовать местам с высоким уровнем ликвидности. Это свойство позволяет определить внутри дня потенциальные точки активности крупных игроков.

Индикатор не указывает непосредственно на крупные ордера в какую-либо сторону. Он отражает уровень цен с относительно высоким объемом, который является следствием высокой ликвидности, необходимой крупным игрокам для осуществления сделок.

Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку. Лонг ниже индикатора может быть признаком хорошего входа, так как сделка на покупку была открыта ниже среднего уровня цен. Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.05.2016.

Рис.1. Индикатор VWAP_Close

Рис.1. Индикатор VWAP_Close

DarvasBoxesCloud DarvasBoxesCloud

Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала.

DarvasBoxesCloud_Digit_Grid DarvasBoxesCloud_Digit_Grid

Индикатор DarvasBoxes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

trend_arrows trend_arrows

Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.

DarvasBoxesCloud_HTF DarvasBoxesCloud_HTF

Индикатор DarvasBoxesCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.