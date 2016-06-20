und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FX_Sniper_Ergodic_CCI - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Fx Sniper
Indikator der den Standard technischen CCI Indikator als rote Hauptlinie und den ergodischen CCI Indikator basierend auf dreifacher EMA-Mittelung als lila Signallinie anzeigt.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der FX_Sniper_Ergodic_CCI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1542
