FX_Sniper_Ergodic_CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1004
(17)
fx_sniper_ergodic_cci.mq5 (7.77 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Der echte Autor:

Fx Sniper

Indikator der den Standard technischen CCI Indikator als rote Hauptlinie und den ergodischen CCI Indikator basierend auf dreifacher EMA-Mittelung als lila Signallinie anzeigt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der FX_Sniper_Ergodic_CCI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1542

