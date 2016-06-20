Der echte Autor:

Fx Sniper

Indikator der den Standard technischen CCI Indikator als rote Hauptlinie und den ergodischen CCI Indikator basierend auf dreifacher EMA-Mittelung als lila Signallinie anzeigt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der FX_Sniper_Ergodic_CCI Indikator