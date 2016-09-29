無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FX_Sniper_Ergodic_CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1142
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Fx Sniper
これは、主な赤い線として表示される標準的なCCIテクニカル指標と紫色の線として表示される三重EMA平均に基づいて描かれたエルゴードCCI指標を使用した指標です。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 FX_Sniper_Ergodic_CCI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1542
