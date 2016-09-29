OpenBuyPosition_X スクリプトは、現在の価格から固定された決済逆指値及び決済指値で買うために作成されたものです。ポジションの数量は、損失のレベルに基づいて決定されます。

OpenSellPosition_Xスクリプトは、現在の価格から固定された決済逆指値及び決済指値で売るために作成されたものです。ポジションの数量は、損失のレベルに基づいて決定されます。