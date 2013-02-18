CodeBaseРазделы
Индикаторы

FX_Sniper_Ergodic_CCI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
4265
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Fx Sniper

Индикатор, у которого в качестве основной красной линии использован обычный технический индикатор CCI, а в качестве сигнальной фиолетовой линии - эргодический CCI на тройном EMA усреднении.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор FX_Sniper_Ergodic_CCI

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos)

Существует уже достаточно много индикаторов Фибоначчи, но я решил сделать свой собственный индикатор для вас.

TrendPower TrendPower

Трендовый индикатор, основанный на сравнении уровней шести простых скользящих средних с High и Low текущей свечи

Skype Control Library Skype Control Library

Библиотека для работы со Skype.

OpenBuyPosition_X OpenBuyPosition_X

Скрипт OpenBuyPosition_X предназначен для совершения покупок с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены. Объём позиции определяется исходя из уровня убытков.