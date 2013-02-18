Реальный автор:

Fx Sniper

Индикатор, у которого в качестве основной красной линии использован обычный технический индикатор CCI, а в качестве сигнальной фиолетовой линии - эргодический CCI на тройном EMA усреднении.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор FX_Sniper_Ergodic_CCI