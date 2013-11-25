请观看如何免费下载自动交易
FX_Sniper_Ergodic_CCI - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1891
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Fx Sniper
该指标使用的是标准的技术 CCI 指标，显示为红线主线，遍历 CCI 指标以三重 EMA 为基础平均，显示为紫色信号线。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 FX_Sniper_Ergodic_CCI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1542
