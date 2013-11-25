代码库部分
到包裹
指标

FX_Sniper_Ergodic_CCI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1891
等级:
(17)
已发布:
已更新:
fx_sniper_ergodic_cci.mq5 (12.16 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

Fx Sniper

该指标使用的是标准的技术 CCI 指标，显示为红线主线，遍历 CCI 指标以三重 EMA 为基础平均，显示为紫色信号线。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 FX_Sniper_Ergodic_CCI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1542

