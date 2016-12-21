Indicador Volume Profile + Range v6.0 (antiguo TPO). Distribución de operaciones por niveles de precio en un intervalo temporal establecido. Se muestra en forma de histograma. La anchura del histograma en un nivel dado indica, de forma convencional, el número de operaciones realizadas en esta. Si el bróker proporciona datos sobre el volumen real, el indicador puede mostrar también la distribución conforme al mismo.



Posibilidades principales:

VP: mostrar las distribuciones con un salto igual a los periodos estándar

VP-Range: mostrar las distribuciones de cualquier periodo seleccionado, los diferentes métodos para establecer los límites del cálculo

ajuste de la información mostrada (histograma, modas, máximos)

posibilidad de colocar varios indicadores en un solo gráfico

El indicador VP divide el gráfico en diapasones de tiempo iguales y muestra la distribución para cada uno de ellos. Los diapasones pueden ser iguales solo a los valores estándar de los marcos temporales no inferiores al actual. Por ejemplo, para H1, el diapasón puede indicarse como H1, H4, D1, W1, MN1. En MT5 existen marcos temporales intermedios.

VP-Range funciona solo con un diapasón. Los límites se pueden indicar de varias formas:



de forma aleatoria con ayuda de líneas verticales

usando el número de los últimos minutos del gráfico

estableciendo el límite derecho y el número de minutos hasta el mismo

Al indicar los límites con líneas, la barra del límite derecho no se tiene en cuenta en los cálculos. Esto se hace para que al pasar de un marco a otro, los datos originales y, por lo tanto, el tipo de distribución, no cambien.

Las barras de los marcos mayores pueden contener menos barras del menor de lo que se podría esperar. Esto sucede debido a los agujeros naturales en la historia de cotizaciones, que se forman por la baja liquidez, así como por los descansos en el trabajo. Por eso, si le decimos al indicador que muestre una semana hasta una cierta barra, la hora del límite izquierdo podría no coincidir con la hora del derecho. Para los diferentes centros de negociación pueden existir datos un poco distintos, pero, a pesar de esto, gracias al uso de una gran cantidad de datos en los cálculos, el resultado es semejante.





El método de cálculo supone la suma del número de operaciones realizadas a un precio determinado. O bien la suma de los volúmenes en este precio, si el tipo de volumen en los parámetros se ha establecido como real.

Los datos de las operaciones se interpolan basándose en la información más precisa disponible en el terminal: los datos de М1. cada barra se divide en varias operaciones, partiendo del movimiento probable del precio dentro de la barra. Esta peculiaridad distingue la implementación de las demás, donde no se realiza la interpolación, para los cálculos se usa el mismo marco temporal en el que funciona el indicador.

El posterior aumento de la precisión sin usar fuentes adicionales de datos podría lograrse con una interpolación más fiable de los datos de M1 en ticks. Pero casi todos los brókeres que usan MetaTrader 4 tienen su propio flujo de cotizaciones, lo que hace estas mejoras prácticamente inútiles. Las experiencias muestran que las distribuciones tienen aproximadamente el mismo aspecto en todos ellos. Asimismo, la práctica también muestra que los métodos utilizados dan un resultado comparable con las distribuciones obtenidas con los datos más precisos.

Los máximos de las distribuciones (modas) normalmente se usan como niveles de apoyo y resistencia. A la hora de definir un buen nivel, la búsqueda de la moda máxima no tiene especial sentido, puesto que existe el "problema de sombreado", que es cuando la próxima acumulación de precios influye intensamente en la anterior, cubriéndola en ocasiones por completo, y viceversa. Es impresindible estudiar atentamente el gráfico y precisar los niveles, construyendo las distribuciones en los segmentos interesantes con ayuda de VP-Range. Las distribuciones por un diapasón temporal amplio pueden tener un gran peso.

En la versión 6.0 ha aparecido la posibilidad de indicar el marco temporal de la fuente de datos. En MetaTrader 5 también es posible usar los ticks proporcionados por el bróker. Ver parámetro "Data source".





Abra los ajustes del terminal (menú Servicio\Ajustes). En la página "Gráficos", indique el máximo de barras en la ventana, dependiendo de cómo vaya a usar el indicador. Cada día son 1440 minutos (no más de 1440 barras de minuto). Por ejemplo, si indica un "Máximo de barras en la ventana" igual a 250000, esto dará al indicador la posibilidad de recibir datos de 250000/1440=173 días, si para ellos están disponibles los datos del marco temporal M1. El valor estándar 65000 da 45 días, esto son dos meses y un par de días.





Después de cambiar los parámetros, es necesario reiniciar el terminal. Si el valor del máximo de barras en la ventana es muy elevado, el terminal puede ralentizarse y pedir un gran volumen de memoria, incluso sin indicadores. No todos los centros de negociación proporcionan una historia profunda de los gráficos, esto es algo a tener en cuenta.





cerrar el terminal

descargar el archivo con los indicadores, descomprimirlo

los archivos de los indicadores (*.mq4 o *.mq5) deben copiarse en la carpeta de indicadores de su terminal, la carpeta de trabajo se puede ver en el diario al iniciar el terminal

iniciar el terminal





Parámetro Descripción Mode step (points) Salto mínimo entre modos, se elige de forma subjetiva para cada instrumento. Point scale Escala del punto al dibujar el histograma. Un valor elevado conlleva un funcionamiento más rápido, pero también una representación más tosca. Volume type Tipo del volumen, de ticks o real. El bróker puede no disponer del volumen real, en este caso, el indicador no mostrará nada. Data source Fuente de los datos:

Ticks (solo en MT5) - los ticks del servidor de su bróker (si los hay)

M1, M5, M15 - ticks interpolados que se basan en las barras del marco temporal indicado Bar style Estilo de las barras del histograma:

Lines - líneas

Empty bar - rectángulos vacíos

Filled bar- rectángulos rellenos

Outline - contorno

Color - color Color 1 Color del histograma 1. Indique None, para usar el color del fondo del gráfico. Color 2 Color del histograma 2. Indique None, para usar el color del fondo del gráfico. Line width Grosor de la línea al dibujar el histograma. Mode color (None=disable) Color de los máximos locales (modas de distribución). Indique None, para desactivarlo. Maximum color (None=disable) Color del máximo. Indique None, para desactivarlo. Median color (None=disable) Color de la mediana. Indique None, para desactivarlo. VWAP color (None=disable) Color de VWAP (ponderado según el volumen de precio). Indique None, para desactivarlo. Mode line width Grosor de las líneas de las modas. Median & VWAP line style Estilo de las líneas de la mediana y VWAP. Identifier Identificador del indicador, use diferentes valores para varias copias del indicador en un único gráfico.





Parámetro Descripción Range period Periodo, solo los valores estándar de M1 a MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200). En MT5 también se pueden usar los marcos temporales intermedios. Range count Número de diapasones. Time shift Desplazamiento temporal de -12 a +12 hras, con un salto de 1 hora. Draw direction Dirección de dibujado del histograma, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.



