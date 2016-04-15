Индикатор PChannel3Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор AML_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним.

Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним, сглаженный и выполненный в виде цветной гистограммы.