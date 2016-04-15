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Taf - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Poul_Trade_Forum
Канал с алгоритмом построения, аналогичным наипростейшему зигзагу.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2008.
Рис.1. Индикатор Taf
AML_StDev_HTF
Индикатор AML_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.PChannel3Cloud_HTF
Индикатор PChannel3Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Detrended_Price_Oscillator
Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним.XDPO_Histogram
Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним, сглаженный и выполненный в виде цветной гистограммы.