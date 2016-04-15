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Индикаторы

Taf - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2413
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Poul_Trade_Forum

Канал с алгоритмом построения, аналогичным наипростейшему зигзагу.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2008.

Рис.1. Индикатор Taf

Рис.1. Индикатор Taf

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

Индикатор AML_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PChannel3Cloud_HTF PChannel3Cloud_HTF

Индикатор PChannel3Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним.

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним, сглаженный и выполненный в виде цветной гистограммы.