Indicadores

AML_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
715
Ranking:
(13)
Publicado:
AML_StDev.mq5 (12.41 KB) ver
AML_StDev_HTF.mq5 (10.43 KB) ver
Indicador AML_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AML_StDev.mq5.


Fig. 1. Indicador AML_StDev_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15274

