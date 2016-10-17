CodeBaseKategorien
Indikatoren

Taf - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
taf.mq5 (6.49 KB)
Der echte Autor:

Poul_Trade_Forum

Das Kanal mit dem Algorithmus des Baus, ähnlich dem einfachsten Zick-Zack.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 28.08.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Taf

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15282

