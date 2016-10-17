und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Taf - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Poul_Trade_Forum
Das Kanal mit dem Algorithmus des Baus, ähnlich dem einfachsten Zick-Zack.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 28.08.2008 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator Taf
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15282
